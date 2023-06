Vegas le še zmago od zgodovinskega dosežka

Hokejisti Vegasa so na Floridi prišli do zaključnih ploščkov za naslov prvaka.

Hokejisti Vegas Golden Knights so na četrti tekmi velikega finala lige NHL s 3:2 slavili pri Florida Panthers in v seriji na štiri zmage povedli s 3:1. Zlati vitezi so tako le še zmago oddaljeni od premiernega Stanleyjevega pokala. Chandler Stephenson je za zmagovalce, ki so vodili s 3:0, zadel dvakrat, zmagoviti gol je dosegel William Karlsson.