Pittsburgh uspešen še osmič zapored

V ligi NHL je bil izjemno pester petek. Na delu so med drugim bili hokejisti Pittsburgh Penguins, ki so proti drugemu moštvu zahoda Winnipeg Jets dosegli že osmo zaporedno zmago. Pingvini so na zadnjih desetih tekmah izgubili le enkrat, tokrat so slavili s 4:0. S 33 obrambami in nedotaknjeno mrežo se je izkazal Matt Murray, Matt Cullen je za domače vpisal gol in podajo. Prvaki iz Washingtona so pri Dallasu doživeli še tretji zaporedni poraz.

Prvaki lanske sezone Washington Capitals so na gostovanju pri Dallas Stars izgubili z 1:2. Za domače, ki so povedli z 1:0, je oba gola zadel Tyler Seguin. Odločilnega za zmago je zadel v četrti minuti podaljška. Vratar Dallasa Anton Khudobin je zbral 36 obramb.

Zmagi Vegasa in Colorada, Detroit po podaljšku

Lanski finalisti Vegas Golden Knights so zmagali v gosteh pri Anaheim Ducks s 3:2. Vegas je povedel v prvi tretjini, potem pa so gledalci v drugi tretjini videli še preostale štiri gole. Najprej so v razmaku 20 sekund dvakrat zadeli domači, potem pa v pol minute dvakrat gostje za zmago. Odlični gol je v 11. minuti prispeval Max Pacioretty.

Do najvišje zmage v noči na soboto so prišli hokejisti Colorado Avalanche, ki so doma s 6:1 nadigrali New York Rangers. Colorado je polovico golov dosegel ob igri z igralcem več, dvakrat je bil ob številčni prednosti uspešen Mikko Rantanen, Nathan MacKinnon je prispeval gol in dve podaji, Tyson Barrie pa tri podaje. Edini gol za New York je v zadnji tretjini zadel Ryan Strome, njegov soigralec Jimmy Vesey pa je neuspešno izvajal kazenski strel.

Detroit Red Wings so se zmage s 4:3 nad Nashville Predators veselili po podaljšku, ko je odločilni gol v zadnji minuti zadel Dylan Larkin.

Liga NHL, 4. januar

Lestvica

