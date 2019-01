Ovečkin odpovedal tekmo vseh zvezd, sledi kazen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rus Aleks Ovečkin, superzvezdnik svetovnega hokeja in lani prvak lige NHL z Washingtonom, letos ne bo nastopil na vikendu vseh zvezd v San Joseju, čeprav so ga navijači izbrali za kapetana metropolitanske ekipe. Najboljši strelec letošnjega prvenstva NHL se je odločil, da bo raje vzel nekaj premora, zaradi odpovedi pa bo suspendiran eno tekmo.

Kazen bo odslužil na tekmi pred vikendom vseh zvezd ali po njem, se pravi 23. januarja v Torontu ali 1. februarja, ko se bo Washington meril s Calgaryjem.

"Nisem več mlad. Moje telo potrebuje počitek," je odločitev komentiral 33-letni Rus. Na tekmi vseh zvezd ne bodo nastopili še nekateri asi, med drugimi bo manjkal tudi Slovenec Anže Kopitar.

Olimpijski prvaki Rusi bodo tako imeli le enega predstavnika, to bo Nikita Kučerov, od evropskih igralcev bodo poleg njega nastopili še Čeh David Pastrnak, Švicar Roman Josi, Finci Miro Heiskanen, Mikko Rantanen, Pekka Rinne in Sebastian Aho ter Švedi Henrik Lundqvist, Elias Pettersson in Erik Karlsson.

Od Kopitarjevih soigralcev pri Los Angelesu bo nastopil Drew Daughty.