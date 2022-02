Bo Vegas še ušel Kopitarjevim ali se jim bo Calgary približal? Montreal odpustil trenerja.

LA Kings za vodilnim Vegasom zaostajajo štiri točke, Anaheim Ducks pa jih imajo prav toliko kot Kopitarjevi, 55.

Najslabša ekipa lige odpustila trenerja

Vodstvo ekipe Montreal Canadiens je po slabih rezultatih odpustilo trenerja Dominiqua Ducharma. Montreal, ki je še lani igral v finalu lige, je v tej sezoni na 45 tekmah le osemkrat zmagal in je najslabši v ligi.

Montreal je ponoči doma izgubil proti New Jerseyju z 1:7, kar je vodilo k odločitvi vodstva franšize po zamenjavi trenerja. To je bil namreč sedmi zaporedni poraz.

Odkar je Ducharme lani februarja prevzel ekipo, je zbral 23 zmag in 46 porazov - s 14 porazi po podaljšku.

V prejšnji sezoni je sicer Montreal, ki ima 24 naslovov, 23 pa od ustanovitve NHL in 22 od takrat, ko so za Stanleyjev pokal lahko tekmovali le klubi iz NHL, prišel do finala, prvega po letu 1993, a izgubil proti Tampa Bayu. STA