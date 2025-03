Kopitarjevi že v nadvse nevarnem območju

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings so v krizi, izgubili so zadnjih pet tekem v ligi NHL in se že približujejo mestom, ki ne zagotavljajo več uvrstitve v končnico. V noči na nedeljo se bodo na domačem ledu še enkrat spopadli s St. Louis Blues, proti katerim so izgubili v četrtek zjutraj po kazenskih strelih z 2:3.