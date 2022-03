Maščevanje Kopitarjevih, ki so se rešili 26 sekund pred koncem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Slovenec Anže Kopitar, so na gostovanju pri Boston Bruins po podaljšku in preobratu zmagali s 3:2. Potem ko so kralji še v zadnji minuti zaostajali z 1:2, je najprej za goste izenačil Trevor Moore, odločilni gol za zmago pa je v podaljšku dosegel Andreas Athanasiou.