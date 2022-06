To bo še napeto, prvak vrnil udarec! #video

Če so hokejisti Colorado Avalanche v ponedeljek dobili finale zahodne konference in "pometli" s tekmecem iz Kanade (4:0), pa je na vzhodu povsem drugače. Dvakratni zaporedni prvak Tampa Bay Lightning je na domačem ledu še drugič zapored premagal New York Rangers in skupni rezultat v zmagah izenačil na 2:2, tako da se obeta razburljivo nadaljevanje konferenčnega finala.