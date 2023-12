Vegas Kopitarjevim beži, Dallas jih lovi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL imajo Anže Kopitar in njegovi Kralji prost večer, na delu pa bosta ekipi z vrha zahodne konference. Vodilni Vegas Golden Knights se bodo pomerili s St. Louis Blues, z zmago pa bi še bolj ušli zasledovalcem. Dallas Stars gostujejo pri Panterjuh na Floridi in bi z novima dvema točkama ujeli Vancouver in LA Kings.