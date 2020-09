Kdo bo zadnji konferenčni finalist?

Sobota prinaša še eno sedmo tekmo, po kateri bo znan še zadnji polfinalist lige NHL oziroma finalist vzhodne konference. To bo ali Philadelphia Flyers ali New York Islanders. Slednji so v seriji na štiri zmage vodili s 3:1, a se je letalcem z dvema zaporednima zmagama uspelo vrniti v igro. Zmagovalec se bo za finale udaril s Tampa Bay Lightning, v drugem paru si bosta nasproti stala Vegas Golden Knights in Dallas Stars.