Dallas in Vegas po odločilni sedmi tekmi med najboljšimi štirimi

V severnoameriški hokejski ligi NHL smo dobili nova polfinalista letošnje končnice. Za vstopnico za veliki finale v boju za Stanleyjev pokal se bosta v zahodni konferenci v karantanskem mehurčku v Edmontonu v Kanadi pomerili ekipi Dallas Stars in Vegas Golden Knights. Oba udeleženca konferenčnega finala je določila sedma tekma. Kot prvi so se v tretji krog končnice uvrstili člani Tampa Bay Lightning.

Hokejisti Dallas Stars so sedmo tekmo konferenčnega polfinala zahoda dobili po podaljšku s 5:4 ter ekipo Colorado Avalanche izločili z izidom 4:3 v zmagah.

Dallas je hokejski triler v Edmontonu dobil na krilih odličnega Joela Kivirante, ki je tekmo končal s tremi zadetki. Kiviranta je zadel tudi zlati gol v osmi minuti podaljška.

Zelo dobro se je odrezal vratar Dallasa Anton Hudobin, ki je zaustavil 40 strelov Colorada.

Dallas bo vstopnico za veliki finale lige NHL lovil proti zasedbi iz Vegasa, ki je edino preostalo kanadsko ekipo v konferenčnem polfinalu Vancouver Canucks izločila prav tako s 4:3 v zmagah.

Vegas je sedmo tekmo drugega polfinala zahodne konference dobil s 3:0. Vegas je povsem zaustavil napad Vancouvra. Vratar zlatih vitezov Robin Lehner je bil skoraj brez dela, vrata Vegasa je zaklenil s 14 ubranjenimi streli nasprotnega moštva.

Po prvi in drugi tretjini brez zadetkov je bil vratar Vancouvra premagan šele v drugi polovici zadnje tretjine, s tremi zadetki, ki jih je prejel v zadnjih sedmih minutah. Uspešni so bili Shea Theodore, Alex Tuch in Paul Stastny.

Prva tekma finala zahodne konference v seriji na štiri zmage bo v ponedeljek.

V vzhodnem delu lige NHL v Torontu v Kanadi se je v konferenčni finale uvrstila ekipa Tampa Bay Lightning, ki je izločila lanske podprvake Boston Bruins.

Tampa se bo v konferenčnem finalu pomerila z boljšim iz obračuna New York Islanders - Philadelphia Flyers. Ekipi sta poravnani 3:3 v zmagah. Zmagovalca serije bo odločila sedma tekma v noči s sobote na nedeljo.

