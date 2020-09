Dallas zapravil še en zaključni plošček. Bo Colorado povsem obrnil serijo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Colorada so z drugo zaporedno zmago serijo izenačili na 3:3. O potniku med najboljše štiri bo odločala sedma tekma.

Hokejisti Colorada so z drugo zaporedno zmago serijo izenačili na 3:3. O potniku med najboljše štiri bo odločala sedma tekma.

Hokejisti Dallas Stars so imeli na voljo drugo zaključni plošček za napredovanje v konferenčni finale, a tudi tega niso izkoristili. Colorado Avalanche je slavil s 4:1 in z dvema zaporednima zmagama izsilil sedmo odločilno srečanje.

Obračun se je sicer začel povsem po željah Dallasa, ki je v 18. minuti povedel prek švedskega branilca Mira Heiskanena, a še preden sta moštvi odšli na prvi odmor je Nikita Zadorov priskrbel izenačenje. Sredi obračuna je za veselje Colorada poskrbel Cale Makar, v začetku zadnjega dela pa je vodstvo na 3:1 zvišal Mikko Rantanen. Dallas je ob koncu poskušal znižati brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a je Nathan MacKinnon z zadetkom v prazen gol pokopal njegove upe. V vratih zmagovalcev se je s 27 obrambami izkazal Michael Hutchinson.

Colorado se je tako z dvema zmagama povsem vrnil v igro in psihološko prednost pred odločilno sedmo tekmo prevesil na svojo stran.

Kot prvi so si konferenčni finale zagotovili člani Tampa Bay Lightning, zvečer se mu lahko pridružijo še oklepniki Vegas Golden Knights in New York Islanders.

Liga NHL, konferenčni polfinale, 2. september Zahodna konferenca: Dallas Stars : Colorado Avalanche 1:4 /3:3/ // - izid v zmagah, igrajo na štiri

