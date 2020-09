Bo Tampa dobila družbo?

Hokejisti Vegas Golden Knights so na dobri poti, da si še drugič v treh sezonah obstoja zagotovijo igranje v konferenčnem finalu. V premierni sezoni so šli še dlje, v velikem finalu premagal Washington Capitals.

Hokejisti Vegas Golden Knights in New York Islanders bi si z zmagama nad Vancouver Canucks oziroma Philadelphia Flyers zagotovili napredovanje v tretji krog končnice. Vstopnico za konferenčni finale so si kot prvi priigrali člani Tampa Bay Lightning, ki so s 4:1 v zmagah izločili Boston Bruins.