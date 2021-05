Anže Kopitar v jutranjih urah naskakuje epski podvig

V noči na četrtek bo v severnoameriški hokejski ligi odigranih kar devet srečanj, pozornost slovenskih ljubiteljev hokeja na ledu pa bo usmerjena v Glendale, kjer se bo pri Arizoni mudil Los Angeles. Kapetan gostov Anže Kopitar se namreč spogleduje z veličastnim jubilejem. Do zdaj je zbral 999 točk (zadetkov in podaj), zdaj pa se mu ponuja priložnost, da proti Kojotom kot prvi Slovenec prebije magično mejo 1000 točk!

Statistika sporoča, da je v zgodovini najmočnejše profesionalne hokejske lige do mejnika 1000 točk prišlo le 90 hokejskih velikanov. Kaj kmalu bi se jim lahko pridružil še 33-letni Hrušičan, morda že ta večer v dvorani Gila River Arena v vročem Glendalu (zvezna država Arizona). Dvoboj se bo po slovenskem času začel ob 4. uri zjutraj, Anže Kopitar, že leta največji ponos slovenskega hokeja in eden najboljših igralcev lige NHL, pa potrebuje za častitljiv jubilej bodisi zadetek ali pa podajo. Dolgoletni kapetan Kraljev bo odigral 1.124 tekmo v ligi NHL.

Kako o jubileju Kopitarja razmišlja trener Todd McLellan:

Anze Kopitar inches closer to 1,000 @NHL points. Hear what Todd McLellan has to say about the milestone ⤵️ pic.twitter.com/JjpI8jIf2O — LA Kings (@LAKings) May 4, 2021

Dres Los Angeles Kings nosi že 15 sezon in predstavlja enega zaščitnih znakov kluba iz Kalifornije, kateremu je pomagal do dveh naslovov prvaka (2012 in 2014). V tej sezoni ni tako uspešen, Los Angeles je vse bolj oddaljen od igranja v končnici lige NHL, Kopitar pa je v 50 nastopih zbral 49 točk (13 golov in 36 podaj), Če bo obveljalo pri povprečju skoraj okrogle točke na tekmo, bo na gostovanju v Glendalu postal 91. hokejist v zgodovini lige NHL s tisoč točkami.

Postal bo šele četrti hokejist v zgodovini klubske franšize. Pred njim so do štirimestne številke prišli Marcel Dionne, Luc Robitaille in Dave Taylor. Absolutni rekorder tekmovanja ostaja Kanadčan Wayne Gretzky, ki je v 20 sezonah vknjižil neverjetnih 2857 točk, del kariere pa navduševal tudi v Los Angelesu!

Liga NHL, 5. maj: Arizona Coyotes – Los Angeles Kings (Anže Kopitar)

Columbus Blue Jackets – Nashville Predators

New York Rangers – Washington Capitals

Ottawa Senators – Montreal Canadiens

Tampa Bay Lightning – Dallas Stars

Minnesota Wild – Vegas Golden Knights

St. Louis Blues – Anaheim Ducks

Calgary Flames – Winnipeg Jets

San Jose Sharks – Colorado Avalanche