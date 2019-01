Anže Kopitar dvignil na noge dvorano in se zapisal v zgodovino #video

Hokejisti Los Angeles Kings so spravili navijače v domačem Staples Centru v dobro voljo s prepričljivo zmago. Kralji so odpravili Edmonton Oilers s 4:0, zadnji zadetek za gostitelje pa je prispeval kapetan Anže Kopitar in se s tem vpisal v zgodovino, saj je postal šele peti igralec v zgodovini kluba iz Los Angelesa, ki je v ligi NHL dosegel 300 zadetkov. Kralji niso več najslabši klub v ligi NHL.

Kralji so v Kaliforniji premagali goste iz Kanade (4:0) in se dvignila z repa razpredelnice zahodne konference. Pot do pomembne zmage so si zagotovili že v uvodni tretjini, ko so po 14 minutah vodili že s 3:0. V polno so zadeli Kyle Clifford, Tyler Toffoli in Jeff Carter, nato pa se rezultat ni spreminjal vse do 51. minute, ko se je na seznam strelcev vpisal še kapetan Anže Kopitar. Hrušičan je postavil končni rezultat 4:0 in poskrbel za nov mejnik v karieri, saj je dosegel že 300. gol v dresu Los Angelesa. Občinstvo ga je pozdravilo s stoječimi ovacijami.

Jubilejni 300. zadetek Anžeta Kopitarja:

Pred Anžetom Kopitarjem so se v strelski klub 300 v dresu Los Angeles Kings vpisali Luc Robitaille (557 zadetkov), Marcel Dionne (550), Dave Taylor (431) in Bernie Nicholls (327). Kopitar je v tej sezoni dosegel deset zadetkov.

Anze Kopitar is the fifth player in franchise history to score 300 career goals with the @LAKings, joining Luc Robitaille (557), Marcel Dionne (550), Dave Taylor (431) and Bernie Nicholls (327). #NHLStats #EDMvsLAK pic.twitter.com/bGmdLEJggm — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 6, 2019

S slavnostno številko 300 je imel opravka tudi vratar Jonathan Quick. Čuvaj mreže Los Angelesa je zaklenil svoja vrata in dočakal okroglo 300. zmago. To je bil že njegov 51. "shutout" v karieri. Med vratarji, ki še branijo v ligi NHL, se lahko z večjim številom pohvalijo le štirje. Proti Edmontonu je ubranil 16 strelov.

Kralji bodo naslednjo tekmo igrali v ponedeljek, ko bodo gostovali v San Joseju.

