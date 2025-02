Kopitarjevi spet v dvorani, v kateri bo odslej domoval tudi Luka Dončić

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings so se po seriji gostovanj, v kateri so na petih tekmah doživeli štiri poraze, nazadnje pa v Raleighu s 4:2 premagali Carolina Hurricanes, vrnili domov. V noči na četrtek po slovenskem času bodo v dvorani Ctrypto.com, ki si jo delijo s košarkarji Los Angeles Lakers, za katere bo po šokantni nedeljski menjavi igral tudi slovenski košarkarski as Luka Dončić, pričakali Montreal Canadiens.

Los Angeles je v teh dneh zatresla Dončićmanija, po šokantni nedeljski menjavi med Lakers in Dallas Mavericks, je slavno košarkarsko franšizo na zahodni obali ZDA nepričakovano okrepil slovenski biser, ki bo tako zaigral s svojim vzornikom LeBronom Jamesom.

Ekipa LA Lakers domače tekme igra v dvorani Crypto.com, v tej pa domujejo tudi hokejski Kralji z Anžetom Kopitarjem. Hokej je v mestu angelov zagotovo v senci košarke, a zdaj imata dve glavni franšizi v obeh omenjenih športih v svojih vrstah Slovenca.

Anže Kopitar je svojemu košarkarskemu rojaku že izrekel dobrodošlico v LA-ju:

Kralji so prav v nedeljo zjutraj, ko je svet pretresala zamenjava Anthonyja Davisa in Luke Dončića, v Raleighu v Severni Karolini s 4:2 premagali Carolina Hurricanes in s tem po štirih tekmah prekinili črn niz porazov. Sicer jim v zadnjem času ne gre najbolje, na zadnjih desetih tekmah so zabeležili le tri zmage, zdaj pa jih čaka spopad z Montreal Canadiens, ki v tej sezoni ne blestijo in so na lestvici vzhodne konference šele na 12. mestu. LA Kings so kljub slabši seriji še sedmi in s tem v položaju za uvrstitev v končnico.

A zdaj morajo vendarle začeti bolj redno zmagovati, priložnost proti Montrealu pa je primerna. S Canadiens so se v tej sezoni že pomerili, 18. oktobra lani so jih v Montrealu premagali s 4:1, Kopitar pa je tedaj k zmagi prispeval podajo za zadnji gol. Hrušičan je odigral vseh 50 tekem sezone in v teh zbral 43 točk za 12 golov in 31 podaj, kar ga trenutno uvršča na 58. mesto najboljših strelcev lige NHL. Je pa vseeno drugi najboljši napadalec Kraljev, točko več od njega je doslej zbral le Adrian Kempe (24 golov in 20 podaj).

Liga NHL, 5. februar:

Lestvica:

