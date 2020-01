Cilj Anžeta Kopitarja in Kraljev je podaljšati trpljenje Nashvilla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL je ponoči na delu spet slovenski as Anže Kopitar, ki s svojimi Kralji doma v Los Angelesu gosti Nashville Predators. Ti so na lestvici zahodne konference tri mesta višje kot LA Kings, zasedajo 11. mesto, a zmage niso dosegli že tri tekme zapored. Kralji so odločeni ta črn niz Nashvilla še podaljšati.