Ni počitka za Kopitarja in Kralje

Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings le 24 ur po porazu proti San Jose Sharks (2:4) čaka nov zahteven izziv v ligi NHL. V dvorani Ctrypto.com bodo gostili Vegas Golden Knights, ekipo, s katero so se pomerili pred dobrim tednom dni in ji priznali premoč kar z 1:6.

LA Kings imajo po desetih tekmah nove sezone polovičen izkupiček, dosegli so namreč pet zmag in zbrali prav toliko porazov, zadnjega v sredo zjutraj po slovenskem času, ko so jih na domačem terenu s 4:2 premagali kalifornijski sosedi San Jose Sharks. Morski psi so na dnu zahodne konference proti kraljem pa so zabeležili šele drugi zmago v sezoni.

