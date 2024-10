Anže Kopitar in kralji proti novincu, ki je to samo po imenu

Slovenskega hokejskega zvezdnika Anžeta Kopitarja in njegove soigralce iz moštva Los Angeles Kings že danes ob 22. uri po slovenskem času na domačem ledu čaka spopad z novincem v ligi NHL Utahom. Ekipa iz Salt Lake Cityja še nima povsem izdelane klubske identitete, nima niti imena niti maskote, njen trener in igralci pa so prekaljeni NHL-ovci, še lani so se namreč v ligi skupaj borili kot člani moštva Arizona Coyotes, ki je po lanski sezoni ugasnilo.

Franšiza Arizona Coyotes je po sezoni 2023/24 nehala obstajati, njeno moštvo, trenerski štab in podporno osebje pa se je preselilo v Salt Lake City v ameriško zvezno državo Utah, kjer je Ryan Smith, lastnik košarkarskega moštva lige NBA Utah Jazz, od lige NHL pridobil še pravico ustanoviti hokejsko franšizo.

Že nocoj ob 22. uri se bo Utah ustavil v Los Angelesu pri Anžetu Kopitarju in njegovih kraljih. To bo spopad sosedov z lestvice zahodne konference. Na tej Kopitarjevi po osmih tekmah zasedajo sedmo mesto, Urah pa je osmi. Moštvi loči le točka. Kralji so v novi sezoni zbrali štiri zmage in doživeli štiri poraze, dva šele po podaljšku. Nazadnje so so doma s 3:2 premagali kalifornijske sosede San Jose Sharks.

Utah je v Kalifornijo prišel po dveh zaporednih domačih porazih proti Ottawi (0:4) in Coloradu (1:5), z LA-jem pa se je doslej pomeril le enkrat, 24. septembra v predsezonski tekmi, ki jo je dobil s 3:2. A glede na to, da gre za nekdanjo ekipo Arizone, se hokejisti med seboj seveda veliko bolje poznajo.

V noči na nedeljo bo v ligi NHL nadvse pestro, na sporedu so številne tekme, zaigrala bo tudi še edina neporažena ekipa v tej sezoni Winnipeg Jets, ki v zanimivem kanadskem derbiju na domačem ledu pričakuje Calgary Flames.

Liga NHL, 26. oktober:

Lestvica:

