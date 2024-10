Anže Kopitar in druščina končno doma

Hokejisti Los Angeles Kings so sezono odprli s sedmimi gostovanji, danes pa je le prišel dan, ko bodo odigrali prvi domači dvoboj. V Crypto.com Arena bo gostovalo še eno kalifornijsko moštvo, San Jose Sharks. Gre za trenutno rezultatsko najskromnejšo ekipo, na računu ima zgolj dve točki in je še edina brez zmage, Kralji pa so pri treh. Na delu bo tudi edina neporažena zasedba sezone Winnipeg Jets, niz neporaženosti bo na število sedem poskušala podaljšati na gostovanju pri Seattle Kraken.