Hudiči se lahko zavihtijo na vrh vzhoda

Petek v ligi NHL prinaša štiri tekme. Na delu bodo tudi New Jersey Devils, ki so po odličnem začetku na zadnjih petih tekmah štirikrat izgubili. Niz treh porazov bodo poskušali prekiniti na domačem ledu proti New York Islanders. Z zmago imajo možnost, da se začasno zavihtijo na vrh vzhodne konference in metropolitantske divizije. Vegas gosti Ottawo, nerazpoloženi Edmonton Pittsburgh, v derbiju začelja zahoda pa se bosta srečala Chicago in Nashville. Anže Kopitar in soigralci LA Kings bodo na delu v soboto, ko bodo ob 22. uri po slovenskem času gostili Utah.