Odločilna sedma tekma v Dallasu

V hokejski ligi NHL bomo ponoči dobili še tretjega od štirih polfinalistov zahodne konference. Na odločilni sedmi tekmi se bosta pomerili moštvi Dallas Stars in Colorado Avalanche. Serija je po šestih tekmah izenačena na 3:3 v zmagah. Zmagovalec tega dvoboja pa bo moral nato še en dan počakati na tekmeca, ta bo namreč zmagovalec serije med St. Louis Blues in Winnipeg Jets, kjer je po šestih tekmah prav tako neodločeno 3:3.

Blue in Jets bodo odločilno tekmo igrali v ponedeljek zjutraj (1.00) po slovenskem času v Winnipegu.

To sta še zadnji odprti vprašanji prvega kroga končnice v ligi NHL, trije pari konferenčnih polfinalov so namreč že znani. Na vzhodu sta to Toronto Maple Leafs – Florida Panthers in Washington Capitals – Carolina Hurricanes, na zahodu pa Vegas Golden Knights – Edmonton Oilers. Slednji so v prvem krogu s 4:2 v zmagah končali sezono Anžeta Kopitarja in njegovih Los Angeles Kings.

Liga NHL, 3. maj (konferenčni četrfinale):

Konferenčni četrtfinale Zahod:

Los Angeles Kings – Edmonton Oilers /2:4/

Winnipeg Jets – St. Louis Blues /3:3/

Dallas Stars – Colorado Avalanche /3:3/

Vegas Golden Knights – Minnesota Wild /4:2/ Vzhod:

Washington Capitals – Montreal Canadiens /4:1/

Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators /4:2/

Tampa Bay Lightning – Florida Panthers /1:4/

Carolina Hurricanes – New Jersey Devils /4:1/ // razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

