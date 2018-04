Panterjem se je 0,6 sekunde pred koncem ustavilo srce, nato jih je razveselil sodnik #video

Liga NHL, 3. april

V noči na sredo je bilo v ligi NHL odigranih devet obračunov. Nastop v končnici si je za zdaj zagotovilo deset klubov, možnosti za napredovanje pa so ohranili tudi hokejisti Florida Panthers. V razburljivem srečanju, zelo je bilo napeto v zadnjih desetinkah, so doma premagali Nashville. Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki se jim nasmiha nastop v končnici, so tokrat počivali.

Florida ostaja v igri za nastop v končnici. Glavni junak srečanja, ki je potekalo v dvorani BB&T Center v mestu Sunrise, je bil vratar Roberto Luongo. Kanadčan, ki danes proslavlja 39. rojstni dan, je na srečanju z aktualnimi podprvaki lige ubranil kar 45 strelov. To je bil njegov 999. nastop v najmočnejši hokejski ligi na svetu.

Veselje Floride po zadnji sodniški odločitvi:

Panterji so zmagali z 2:1, Nashville pa je bil blizu izenačenju. Filip Forsberg je 0,6 sekunde pred piskom sirene zatresel mrežo gostiteljev, a je veselje gostov prekinil sodnik, ki je po podrobnem pregledu presodil, da je Viktor Arvidsson pred tem na nepravilen način oviral Luonga. Razveljavil je zadetek in razveselil domače hokejiste. Navijači so si oddahnili in dali duška, saj so njihovi ljubljenci zadržali možnosti za preboj v končnico.

Vrhunci srečanja med Florido in Nashvillom:

Trojček Benna, McKenna prvič po treh letih

Strelski dosežek večera je pripadel hokejistu Dallasa. Jamie Benn je na srečanju proti San Joseju dosegel tri zadetke in popeljal Zvezde do zmage s 4:2. Svojo strelsko statistiko je obogatil s točkami na desetih od zadnjih 13 tekem.

Kako je Jamie Benn trikrat zatresel mrežo San Joseja?

Na vratih gostiteljev sta se predstavila dva čuvaja mreže. Najprej je branil Kari Lehtonen, po njegovi poškodbi pa je štiri minute pred koncem uvodne tretjine dočakal priložnost Mike McKenna. Branil je prvič po 16. februarju 2015 in se izkazal, saj je ustavil vseh 17 strelov. Lehtonen je pred njim ubranil 12 od 14 strelov.

Kdo je že v končnici? Zahodna konferenca: Nashville Predators, Winnipeg Jets, Vegas Golden Knights, Minnesota Wild, San Jose Sharks

Vzhodna konferenca : Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Toronto Maple Leafs, Washington Capitals, Pittsburgh Penguins