Tekma D za Kopitarjeve: Podaljšanje serije ali konec sezone?

Pred hokejisti Los Angeles Kings je izjemno pomembna tekma konferenčnega četrtfinala proti Edmonton Oilers. Kralji z Anžetom Kopitarjem na čelu v seriji na štiri zmage zaostajajo z 2:3. Da bi izsilili sedmo tekmo in podaljšali serijo, nujno potrebujejo domačo zmago. V primeru zmage Naftarjev bo za Kalifornijce sezone konec.

Los Angeles Kings in Edmonton Oilers sta se v prvem krogu končnice pomerila že lani, ko so po sedmih tekmah napredovali člani kanadskega moštva. Ti trenutno vodijo s 3:2 v zmagah in si napredovanje lahko zagotovijo v dvorani Crypto.com Arena. Če bo Kraljem uspelo zmagati, bo odločilna sedma tekma v Kanadi.

Na Floridi bo lanski finalist Tampa Bay Lightning gostil Toronto Maple Leafs. Kanadsko moštvo vodi s 3:2 v zmagah. Bo sledila sedma tekma ali bo za Tampo sezone konec že danes?

Napredovanje si lahko priigrajo tudi člani New Jersey Devils, ki v seriji na štiri zmage s 3:2 vodijo proti New York Rangers.

