Nov glavobol za Kopitarjeve #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na petek je bilo v hokejski ligi NHL odigranih devet tekem. Na delu so bili tudi Kopitarjevi Los Angeles Kings, ki so na domačem ledu pričakali Winnipeg Jets, po dveh tretjinah vodili z 2:1, nato pa znova ostali brez vsega. Vknjižili so šesti zaporedni poraz (2:3), statistika Anžeta Kopitarja, ki je proti vratom usmeril en strel, pa je ostala prazna.

Kralji nadaljujejo z manj uspešnimi predstavami v sezoni 2021/22. Odprli so jo z zmago, na kateri je izstopal kapetan Anže Kopitar, nato pa je sledilo kar šest zaporednih porazov. V noči na petek jim je v domači dvorani Staples Center še po dveh tretjinah kazalo dobro. Proti gostom iz Winnipega so po zaslugi zadetkov Rasmusa Kuparija in Adriana Kempeja vodili z 2:1, a je nato sledil preobrat.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

Jets so v zadnji tretjini dvakrat premagali vratarja Los Angelesa Jonathana Quicka in zmagali s 3:2. Kralji so tako znova ostali brez točk, strelska statistika Hrušičana, ki je v dobrih 22 minutah, kolikor jih je prebil na ledu, enkrat streljal na vrata, pa je ostala prazna. Junak gostov iz Kanade je bil dvakratni strelec Pierre-Luc Dubois.

Adrian Kempe je v 22. minuti popeljal Los Angeles v vodstvo z 2:1. To je bil tudi zadnji zadetek Kraljev na tekmi. Foto: Reuters

Liga NHL, 28. oktober Los Angeles Kings : Winnipeg Jets 2:3

Kupari 12., Kempe 22.; Dubois 5., 48., Copp 43.

Anže Kopitar (Los Angeles) je na ledu prebil 22 minut in 28 sekund ter enkrat streljal na gol.



Carolina Hurricanes : Boston Bruins 3:0

Pittsburgh Penguins : Calgary Flames 0:4

Tampa Bay Lightning : Arizona Coyotes 5:1

St. Louis Blues : Colorado Avalanche 3:4

Anaheim Ducks : Buffalo Sabres 3:4*

Seattle Kraken : Minnesota Wild 4:1

Vancouver Canucks : Philadelphia Flyers 1:2

San Jose Sharks : Montreal Canadiens 0:4 * po podaljšku

Lestvica