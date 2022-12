Najboljša ekipa lige pri hudičih v New Jerseyju

Pred dnevi so hoklejisti Bostona s 4:3 premagali New Jersey, Devils se jim želijo oddolžiti v noči na četrtek po slovenskem času.

Pred dnevi so hoklejisti Bostona s 4:3 premagali New Jersey, Devils se jim želijo oddolžiti v noči na četrtek po slovenskem času.

Trenutno najboljša ekipa hokejske lige NHL, Boston Bruins, je v prejšnjem krogu doživela opozorilo na gostovanju v Ottawi, kjer so jo s 3:2 po kazenskih strelih premagali tamkajšnji Senators, v noči na četrtek pa jo čaka spopad s še veliko močnejšim tekmecem, moštvom New Jersey Devils.

Boston je s 57 točkami (27 zmag in le sedem porazov) po 34 odigranih tekmah ne le prvi v vzhodni konferenci, pač pa v celotni ligi. Ponoči se bo ponmeril s četrto ekipo Vzhoda, New Jersey Devils. Ti so zadnjega od svojih 12 porazov doživeli prav proti Bostonu in to na domačem ledu s 3:4.

Anže Kopitar in njegovo LA Kings naslednjo tekmo igrajo v petek zjutraj po slovenskem času, ko bodo gostovali pri aktualnih prvakih lige NHL, hokejistih moštva Colorado Avalanche.

Liga NHL, 28. december:

Lestvica:

