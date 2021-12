Konec prazničnega premora v ligi NHL, Kopitar proti Las Vegasu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL je končan božični premor, v noči na sredo bo na delu tudi Anže Kopitar, ki se bo z Los Angeles Kings na domačem ledu spopadel z Vegas Golden Knights. Na sporedu sta še dve tekmi, ena, obračun Chicaga in Columbusa, pa je bila prestavljena.

LA Kings in Anže Kopitar se bodo spopadli z Vegas Golden Knights, drugo najboljšo ekipo zahodne konference. Na zadnji tekmi pred premorom so kralji, ki na lestvici zahoda zasedajo deseto mesto, s 3:2 zmagali v Washingtonu, Golden knights pa so zmagovito serijo, ki je trajala pet tekem, prekinili doma proti Tampi (3:4).

Hokejiste moštva Tampa Bay Lightning čaka spopad z Montreal Canadiens, San Jose Sharks pa se bodo udarili z Arizona Coyotes.

Tekma med Chicago Blackhawks in Columbus Blue Jackets je bila prestavljena, skupaj je bilo zaradi težav s covid-19 prestavljenih že 70 tekem, te pa bodo v ligi NHL nadomeščali februarja, v času olimpijskih iger v Pekingu, kjer hokejistov iz najmočnejše lige na svetu ne bo.

Liga NHL in zveza profesionalnih igralcev (NHLPA) sta se dogovorila še za to, da se moštvo lige dovoli oblikovati podporne ekipe za največ šestimi hokejisti, s katerimi bi preprečili nadaljnje odpovedi.

Liga NHL, 29. december: 1:00, Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 4:30, Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights 4:30, San Jose Sharks - Arizona Coyotes Prestavljeno: Chicago Blackhawks - Columbus Blue Jackets

Lestvica:

