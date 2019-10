Lahko Anže Kopitar in Kralji izkoristijo težave Minnesote?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL Los Angeles Kings in njihov kapetan Anže Kopitar v Minnesoti lovijo peto zmago v sezoni. Na računu imajo šest porazov in na lestvici zahodne konference zasedajo 13. mesto. Za njimi sta le Chicago in Minnesota. Slednja v noči na nedeljo gosti Kralje.