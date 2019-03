Ni počitka za Kralje. Bodo postavili štiri v vrsto?

Hokejisti Los Angeles Kings so v ponedeljek vknjižili tretjo zaporedno zmago, s 3:0 so slavili pri vodilni ekipi zahodne konference Calgary Flames. V torek bodo Anže Kopitar in soigralci, ki nimajo več možnosti za končnico, palice v gosteh prekrižali z Edmontonom. Bodo slavili četrtič zapored? Pomemben obračun za končnico bo v Arizoni med Kojoti in Chicagom, ki še lahko upata na izločilne boje. Tudi Montreal in Carolina bosta lovila pomembne točke.