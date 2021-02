Kopitar in Kralji spet proti neugodni Minnesoti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže Kopitar in druščina lovijo sedmo zaporedno zmago.

Anže Kopitar in druščina lovijo sedmo zaporedno zmago. Foto: Guliverimage

V hokejski ligi NHL bo v noči na soboto na delu spet slovenski as Anže Kopitar. S svojimi Los Angeles Kings se bo Hrušičan spet udaril z Minnesota Wild, moštvom, s katerim so v tej sezoni igrali že petkrat in ga dvakrat premagali, nazadnje, 17. februarja gladko, s 4:0.