Colorado vse bližje stotici, Ovečkin odločil v Buffalu

Vodilni kolektiv najmočnejše hokejske lige na svetu Colorado se je po porazu z Vancouvrom vrnil na zmagovite tirnice. Pred domačimi gledalci je s 6:3 premagal Philadelphia Flyers. V 19. minuti so z golom Mikka Rantanena povedli že s 4:1, v začetku drugega dela zvišali na +4, gostje so se pozneje približali na dva gola (5:3), a je Cale Makar v 49. minuti s svojim drugim golom postavil končni rezultat. Colorado je pri 97 točkah in zanesljivo vodi v centralni diviziji, druga je Minnesota, za katero naj bi zvečer proti Columbusu po trade-u debitiral izkušeni vratar Marc Andre Fleury.

Vodilna ekipa centrale divizije Calgary je s 4:2 premagala Arizono in ima zdaj pred drugouvrščenim divizijskim tekmecem LA Kings sedem točk prednosti. Anže Kopitar in soigralci se bodo v noči na nedeljo na domačem ledu spopadli s Seattlom.

Najvišjo zmago večera so vknjižili hokejisti New York Rangers, s 5:1 so odpravili divizijskega tekmeca Pittsburgh Penguins in se mu približali le na točko. Chris Kreider je k domačemu slavju prispeval dva zadetka, Mika Zibanejad pa tri asistence.

Aleksander Ovečkin je zadel za zmago v Buffalo, kjer je Washington slavil šele po izvajanju kazenskih strelov. Foto: Guliverimage

Bolj vroče je bilo med Buffalom in Washingtonom, kjer je Aleksander Ovečkin v drugi tretjini z 41. golom sezone izenačil na 3:3, rezultat je vztrajal tudi po koncu rednega dela in podaljška, tako da je sledila loterija, v kateri je Rus odločil zmagovalca.

Liga NHL, 25. marec: Buffalo Sabres : Washington Capitals 3:4* - po kazenskih strelih New York Rangers : Pittsburgh Penguins 5:1 Winnipeg Jets : Columbus Blue Jackets 4:3* - po podaljšku Calgary Flames : Arizona Coyotes 4:2 Colorado Avalanche : Philadelphia Flyers 6:3

