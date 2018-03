Kopitar in Kralji v Edmontonu

Liga NHL, 24. marec

V hokejski ligi NHL je na delu spet slovenski oklepnik Anže Kopitar, ki se z LA Kings mudi v Edmontonu. Z Oilers so se Kralji v tej sezoni spopadli že trikrat, dvakrat so zmagali Kalifornijci, enkrat pa Kanadčani. Kopitar in druščina so na zadnji tekmi visoko odpravili Colorado, Hrušičan pa je dosegel štiri gole.