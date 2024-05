Evforija v Dallasu. Ne le Dončić, blestijo tudi hokejisti.

V dvorani American Airlines Center, ki jo pozna še kako dobro slovenski košarkarski as Luka Dončić, saj v njej nastopa s svojimi Mavericksi v ligi NBA, se bosta v noči na petek v uvodni tekmi konferenčnega finala na zahodu v ligi NHL pomerila Dallas in Edmonton. Dallas je prišel tako daleč v končnici že drugič zapored. Lani je v konferenčnem finalu priznal premoč moštvu iz Las Vegasa, ki je pozneje postal prvak. Edmonton je v uvodnem krogu končnice pokvaril načrte Anžetu Kopitarju in njegovim Kingsom.