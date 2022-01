Bodo Kralji pri Hudičih končali negativni niz?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bodo Anže Kopitar in družba končali negativni niz?

Hokejisti Los Angeles Kings bodo po treh zaporednih porazih točki lovili pri New Jersey Devils, ki zaseda 11. mesto vzhodne konference, medtem ko so Anže Kopitar in soigralci sedmi na zahodu. Pittsburgh bo peto zaporedno zmago iskal doma proti Winnipegu.