Še enajsti zaporedni poraz letalcev

Hokejisti moštva Philadelphia Flyers so v črnem nizu, ki traja že enajst tekem. Nocoj so gostovali v Buffalu in izgubili s 3:6. Že v drugi minuti tekme je mrežo gostujočega vratarja načel Jeff Skinner, nato so se gostje z goloma Rasmusa Ristolainena in Clauda Girouxa vrnili v igro, potem pa so na ledu povsem zavladali gostitelji. Tage Thompson in Peyton Krebs sta vsak z dvema goloma poskrbela za vodstvo s 5:2, Skinner je z svojim drugim na tekmi povišal na 6:2, Giroux pa je v 55. minuti dosegel še tretji gol za goste in postavil končni izid tekme.

Ponoči po slovenskem času je na sporedu še deset tekem.

Liga NHL, 22. januar: Buffalo Sabres : Philadelphia Flyers 6:3 21:00, Boston Bruins - Winnipeg Jets 1:00, Colorado Avalanche - Montreal Canadiens 1:00, New Jersey Devils - Carolina Hurricanes 1:00, New York Islanders - Toronto Maple Leafs 1:00, New York Rangers - Arizona Coyotes 1:00, Washington Capitals - Ottawa Senators 2:30, Nashville Predators - Detroit Red Wings 3:00, Minnesota Wild - Chicago Blackhawks 4:00, Edmonton Oilers - Calgary Flames 4:30, San Jose Sharks - Tampa Bay Lightning

