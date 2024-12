Hokejisti na praznični premor, to noč še zadnje tekme

V noči na torek je na sporedu še 13 tekem lige NHL pred tridnevnim prazničnim premorom. Med redkimi, ki niso na ledu, so Anže Kopitar in njegovi soigralci iz Los Angeles Kings, ki so v nedeljo z 1:3 izgubili proti Washington Capitals. Kralji naslednjo tekmo igrajo šele v soboto zvečer, ob 22.00, ko bodo gostili Edmonton Oilers.

V ligi NHL 24., 25. in 26. decembra ne igrajo, hokejisti, trenerji in ostalo osebje klubov bodo tako dobili proste praznične dneve. V košarkarski ligi NBA pa ni tako, saj so prosti samo na božični večer. Bodo pa tokrat v ZDA na 25. december dve tekmi odigrali tudi v ligi ameriškega nogometa NFL. Zgodba je še toliko odmevnejša, ker bosta v neposrednem prenosu na platformi Netflix (po celem svetu), kar pa je dokaz več, da bodo kmalu vsi športni prenosi samo še plačljivi. Netflix je že pridobil ekskluzivne pravice za prenos ženskih nogometnih prvenstev leta 2027 in 2031 za ameriški trg.

Liga NHL, 23. december:

Lestvica: