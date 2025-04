Anže Kopitar in Kralji po drugo zmago

V hokejski ligi NHL bodo ponoči spet na delu Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings, ki jih čaka druga tekma konferenčnega četrtfinala proti Edmonton Oilers. V seriji vodijo z 1:0 v zmagah, prvi spopad s kanadskim tekmecem so v dvorani Crypto.com v torek zjutraj po slovenskem času dobili s 6:5.

"Ob visokem vodstvu moramo zapreti tekmo in je ne narediti tako zanimive, kot je bila danes," je po torkovi uvodni tekmi končnice povedal kapetan Kraljev Anže Kopitar. LA je tedaj proti Edmontonu vodil že s 4:0, nato pa dovolil, da so se aktualni podprvaki lige NHL vrnili v igro, zato so navijači Kraljev na koncu celo trepetali za zmago, a so se naposled le veselili prednosti v seriji.

V četrtek zjutraj (4.00) po slovenskem času imajo Kopitarjevi na domačem ledu priložnost pobegniti na 2:0 v zmagah.

Povišanje vodstva bodo na domačem ledu lovili tudi Washington Capitals, ki so Montreal Canadiens na prvi tekmi končnice premagali s 3:2. Izenačena pa je serija med Dallas Stars in Colorado Avalanche (1:1), ki se po dveh tekmah iz Teksasa seli v Denver v Koloradu.

LA Kings in Olers bodo tretjo tekmo konferenčnega četrtfinala, prvo v Edmontonu, odigrali v soboto, 26. aprila zjutraj (4.00) po slovenskem času.

Liga NHL, 23. april, konferenčni četrtfinale

Konferenčni četrtfinale Zahod:

Los Angeles Kings – Edmonton Oilers /1:0/

Winnipeg Jets – St. Louis Blues /2:0/

Dallas Stars – Colorado Avalanche /1:1/

Vegas Golden Knights – Minnesota Wild /1:1/ Vzhod:

Washington Capitals – Montreal Canadiens /1:0/

Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators /2:0/

Tampa Bay Lighntning – Florida Panthers /0:1/

Carolina Hurricanes – New Jersey Devils /2:0/ // – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

