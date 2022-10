Kopitar in kralji pri Ovečkinu v Washingtonu

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings bodo sedmo tekmo sezone v ligi NHL odigrali v Washingtonu pri Capitals Aleksandra Ovečkina. Kralji imajo po šestih tekmah na računu tri zmage (dve po podaljšku) in tri poraze, s šestimi osvojenimi točkami pa so trenutno peta ekipa zahodne konference. Capitals so po petih tekmah (2 zmagi, 3 porazi) zadnji na Vzhodu.