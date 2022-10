Floridski obračun Tampi, Seattle ugnal prvake

Vse tri petkove tekme lige NHL so se končale z golom razlike. Hokejisti Tampa Bay Lightning so v podaljšku strli odpor floridskega tekmeca Florida Panthers in prišli do druge zmage (3:2). Dva gola, tudi zmagovitega je dosegel Brayden Point. Podaljšek je odločal tudi na obračunu med Chicago Blackhawks in Detroit Red Wings, s 4:3 so slavili prvi. Prvak Colorado pa je doma z 2:3 izgubil s Seattle Kraken.