Kopitarjevi tokrat v San Joseju

Februarja letos so Morski psi Kralje premagali s 4:3 po podaljšku, dva dni kasneje so jim Anže Kopitar in druščina vrnili z obrestmi in se veselili zmage s 6:2. LA Kings zasedajo peto mesto v zahodni diviziji, San Jose je na sedmem mestu.

Liga NHL, 22. marec: 0:00, Columbus Blue Jackets - Carolina Hurricanes 0:00, Montreal Canadiens - Edmonton Oilers 0:00, New York Rangers - Buffalo Sabres 0:00, Ottawa Senators - Calgary Flames 0:00, Philadelphia Flyers - New York Islanders 0:30, Minnesota Wild - Anaheim Ducks 3:00, Arizona Coyotes - Colorado Avalanche 3:00, Vancouver Canucks - Winnipeg Jets 3:00, Vegas Golden Knights - St. Louis Blues 3:30, San Jose Sharks - Los Angeles Kings

Lestvice (št. zmag, porazi, po podaljšku/KS, dani/prejeti zadetki, točke) Skupina Honda West:

1. Vegas 21 7 1 95:66 43

2. Colorado 19 8 2 97:65 40

3. Minnesota 18 10 1 87:75 37

4. St Louis 16 10 5 96:99 37

5. Los Angeles 13 11 6 88:84 32

6. Arizona 13 13 5 77:92 31

7. San Jose 11 14 4 83:103 26

8. Anaheim 9 17 6 71:110 24 Skupina MassMutual East:

1. Washington 20 7 4 106:92 44

2. NY Islanders 20 8 4 96:72 44

3. Pittsburgh 19 11 2 100:88 40

4. Boston 16 8 4 77:66 36

5. Philadelphia 15 11 3 93:105 33

6. NY Rangers 13 13 4 89:79 30

7. New Jersey 11 14 4 71:90 26

8. Buffalo 6 19 4 61:101 16 Skupina Scotia North:

1. Toronto 20 10 2 107:83 42

2. Edmonton 21 13 0 116:97 42

3. Winnipeg 18 11 2 100:91 38

4. Montreal 14 8 9 100:87 37

5. Vancouver 16 16 3 99:111 35

6. Calgary 15 14 3 87:97 33

7. Ottawa 10 20 3 87:130 23 Skupina Discover Central:

1. Tampa Bay 23 6 2 115:73 48

2. Florida 20 7 4 105:88 44

3. Carolina 20 7 3 101:78 43

4. Columbus 13 12 7 86:103 33

5. Chicago 14 13 5 95:106 33

6. Nashville 14 17 1 77:103 29

7. Dallas 10 10 8 80:75 28

8. Detroit 10 18 4 71:104 24

Preberite še: