Hokejisti moštva Tampa Bay Lightning v polfinalni seriji vzhodne konference proti zmagovalcem rednega dela sezone Florida Panthers že vodijo s 3:0 v zmagah in lahko pometejo z nasprotniki. V nedeljo zvečer so Panterje premagali s 5:1. New York Rangers so ob selitvi na domači teren s 3:1 premagali Carolina Hurricanes in izid v seriji znižali na 1:2. Edmonton Oilers so doma s 4:1 ugnal Calgary Flames in povedeli z 2:1 v zmagah.