Hokejisti Colorada so na tretji tekmi zmagali s 5:2 in povedli z 2:1 v zmagah.

Hokejisti Colorada so na tretji tekmi zmagali s 5:2 in povedli z 2:1 v zmagah. Foto: Reuters

Moštvi St. Louis Blues in Colorado Avalanche sta se na teren prvega preselili izenačeni v zmagah (1:1), po prvi tekmi v dvorani Enterprise Center pa Colorado v seriji znova vodi.

Srečanje se je za goste začelo slabo, branilec St. Louisa Ivan Barbašev je ob ogradi grdo naletel na branilca Samuela Girarda, ki je ob pomoči trenerja zapustil ledeno ploskev in predčasno končal tekmo.

Kot se je izkazalo po pregledih v bolnišnici pa tudi sezono. Pomemben steber obrambe Colorada ima zlomljeno prsnico in bo v nadaljevanju končnice le gledalec.

Za Samuela Girarda je sezona predčasno končana. Foto: Reuters Tudi nadaljevanje se je odvijalo po željah domačih, Colton Parayko je po slabih štirih minutah z bombo z modre črte matiral Darcyja Kuemperja, ki mu je pogled zakrival soigralec. Le nekaj trenutkov zatem pa nova poškodba in nov predčasen konec tekme. Tokrat jo je skupil vratar gostiteljev Jordan Binningtona ki se je v končnici prelevil v prvega vratarja in bil v izločilnih bojih izjemno razpoložen - na petih tekmah letošnje končnice je bil 94,8-odstotno zanesljiv.

Vrhunci srečanja:

Zamenjal ga je Ville Huso, ki je moral kaj hitro po menjavi prvič po plošček v svoj gol. Izid prve tretjine (1:1) je v 11. minuti postavil Logan O'Connor. Nazem Kadri in Artturi Lehkonen sta v drugem delu zadela za vodstvo Colorada 3:1, Ryan O'Reilly

pa je pol minute pred iztekom tretjine poskrbel za znižanje. Gabriel Landeskog je dve minuti in pol pred iztekom rednega dela zvišla na 4:2, domači so poskušali znižati brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a je Lehkonen zabil v prazen gol in razblinil vse dvome o zmagovalcu.

Colorado je z zmago s 5:2 v seriji na štiri zmage povedel z 2:1, četrta tekma bo prav tako na terenu St. Louisa.

Liga NHL, 21. maj, konferenčni polfinale: Zahod:

St. Louis Blues : Colorado Avalanche 2:5 /1:2/ // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

Preberite še: