Vrača se liga NHL, Ovečkin nadaljuje rekordni lov, na delu tudi Kopitar

Po daljšem premoru zaradi turnirja štirih narodov, ki so ga v napetem petkovem finalu z ZDA dobili hokejisti Kanade, se vrača liga NHL. Na delu so že Washington Capitals, pri katerih ruski napadalec Aleksander Ovečkin nadaljuje lov za rekordom Kanadčana Wayna Gretzkyja. Anže Kopitar in njegovi LA Kings bodo ponoči gostili Utah.