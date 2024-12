Kopitar in kralji pred izjemno težko nalogo

Le dobrih 24 ur po tem, ko so Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings po podaljšku izgubili spopad z eno najslabših ekip lige NHL; Nashville Predators (2:3), gostujejo v Washingtonu pri Capitals, drugi najboljši ekipi vzhodne konference. Tekma se bo začela malo po 23. uri po slovenskem času.

Za Anžeta Kopitarja in kralje v teh dneh ni pravega počitka, včeraj zvečer po slovenskem času so igrali v Nashvillu in proti tamkajšnjim Predators izgubili v podaljšku z 2:3, nocoj pa se že mudijo v ameriški prestolnici, kjer jih čaka spopad z drugo najboljšo ekipo vzhodne konference. Capitals so nazadnje premagali Carolina Hurricanes s 3:1, pred tem pa so doživeli dva poraza, proti Chicagu (2:3) in Dallasu (1:3).

LA Kings so trenutno četrti na lestvici zahodne konference, jim pa za ovratnik diha Edmonton, ki ima le točko manj. Oilers ponoči čaka kanadski derbi z Ottawa Senators.

V Washingtonu Kopitarjevi končujejo sedem tekem dolgo turnejo in se vračajo domov, kjer jih naslednja tekma čaka v soboto, 28. decembra ob 22. uri po slovenskem času, ko se bodo v derbiju pacifiške divizije spopadli z Edmontonom.

