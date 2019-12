Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti New York Rangers so na uvodni nedeljski tekmi visoko odpravili Anaheim. Foto: Getty Images

Hokejisti New York Rangers so niz treh porazov končali na tekmi z Anaheim Ducks, ki so ga odpravili s 5:1. Dallas Stars gostijo Calgary Flames, zadnji Detroit kojote iz Arizone, San Jose Sharks pa pričakujejo Vegas Golden Knights.