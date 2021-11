Zmeda v podaljšku, novo razočaranje za Kopitarja #video

Hokejisti Los Angeles Kings so dan po porazu s Carolina Hurricanes (4:5) na domačem ledu izgubili še z Arizona Coyotes, drugi najslabši ekipi v tej sezoni lige NHL (1:2). Zmagovalec je bil odločen v podaljšku, ko je Kyle Capobianco zatresel mrežo Kraljev. Gostitelji so mislili, da ni bilo zadetka in prek kapetana Anžeta Kopitarja krenili v protinapad. Hrušičan je zapravil veliko priložnost, nato pa so sodniki le prekinili srečanje, zmage pa so se razveselili gostje.

Los Angeles je z golom Brendana Lemieuxa v prvi tretjini sicer povedel, v 45. pa je Travis Boyd izid poravnal in gostom priigral podaljšek, v katerem se je vpisal tudi med podajalce.

Kaotičen zaključek srečanja v Los Angelesu:

Izstopal je tudi češki vratar Karel Vejmelka, ki je zbral 37 obramb, tri strele je ubranil tudi Anžetu Kopitarju, na drugi strani pa je Jonathan Quick Arizoni uspešno odbil 27 strelov, kar priča o terenski premoči ekipe iz Kalifornije. Naslednja tekma kralje čaka po dveh prostih večerih, ko bodo gostili Toronto.

Hokejisti Los Angelesa so tako vknjižili četrti zaporedni poraz, Arizona pa je premagala kralje že tretjič v zadnjih dveh mesecih. Konec septembra na pripravljalni tekmi z 2:1, 6. oktobra na uradni tekmi s 4:1, v noči na ponedeljek pa še po podaljšku z 2:1.

Novinci presenetili Washington

Novinci v ligi, hokejisti Seattla, so ponoči presenetili Washington s 5:2 ter ekipi iz prestolnice preprečili, da se povzpne na sam vrh razpredelnice. Seattle je z zmago končal serijo šestih porazov in se prebil na predzadnje mesto na zahodu. Gostitelji so si novi prvenstveni točki priigrali v drugem delu, ki so ga dobili s 3:0 in pred zadnjimi 20 minutami vodili s 4:1. Aleksander Ovečkin je Washingtonu v 44. minuti vrnil upanje, Kanadčan Yanni Gourde pa je tik pred koncem potrdil zmago ekipe iz mesta, ki nosi ime po indijanskem poglavarju. Med najbolj zaslužnimi za peto zmago Seattla v zgodovini je tudi nemški vratar Philipp Grubauer, ki je zbral 37 obramb.

Zadetek Aleksandra Ovečkina, ki je tako v karieri zadel proti vsem aktivnim klubom v ligi NHL:

Alex Ovechkin (@ovi8) has now scored against every active NHL opponent. 👀 pic.twitter.com/2KQat6IoWZ — NHL (@NHL) November 22, 2021

Na tretjem mestu na vzhodu se je z Washingtonom izenačil Toronto, ki je s 3:0 slavil pri moštvu Islanders v New Yorku, kar dvakrat pa je za zmago zadel Kanadčan Mitchell Marner.

Na zahodu je nova vodilna ekipa Calgary, ki je s 4:0 slavila v Bostonu. Minnesota, ki vodi v pacifiški skupini, pa je izgubila v Tampi po izvajanju kazenskih strelov s 4:5. Gostitelji so vodili z 2:0 in 4:2, gostje pa so obakrat izenačili, nazadnje 39 sekund pred koncem, ko je zadel Šved Joel Eriksson Ek. Pri izvajanju kazenskih strelov je bil nato uspešen le Steven Stamkos.

New York Rangers so z golom Ryana Lindgrena v zadnji sekundi ugnali Buffalo Sabres s 5:4, Vancouver Canucks pa je izgubil s Chicagom z 0:1. Edini gol je v 45. minuti dosegel Brandon Hagel.

Liga NHL, 21. november: Los Angeles Kings : Arizona Coyotes 1:2*

Anže Kopitar (Los Angeles) je na ledu prebil 22 minut in 50 sekund ter trikrat streljal na gol.



Tampa Bay Lightning : Minnesota Wild 5:4**

New York Rangers : Buffalo Sabres 5:4

Boston Bruins : Calgary Flames 0:4

New York Islanders : Toronto Maple Leafs 0:3

Vancouver Canucks : Chicago Blackhawks 0:1

Seattle Kraken : Washington Capitals 5:2 * po podaljšku

** po kazenskih strelih

Lestvica:

