Kopitar in Kralji gostijo močno Carolino

V hokejski ligi NHL se bodo poskušali Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings po dveh zaporednih porazih spet vrniti na zmagovite tirnice. V domači dvorani tokrat gostijo Carolina Hurricanes, ki so v naletu, zadnje tri tekme so namreč dobili in so trenutno druga najboljša ekipa vzhodne konference.