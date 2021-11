Bo pri vročem Anaheimu padla tudi Carolina?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anaheim Ducks so v zadnjem času neustavljivi. Bodo podaljšali zmagoviti niz?

V ligi NHL se obeta pester četrtek s kar 11 tekmami, obračun med Ottawo in Nashvillom je zaradi težav s covid-19 v taboru kanadske ekipe prestavljen. Na delu bo vodilno moštvo zahodne konference Anaheim Ducks, ki je po skromnejšem začetku v vse boljši formi. Kalifornijci so nanizali osem zmag, deveto zaporedno bodo iskali proti Carolina Hurricanes. Vodilni kolektiv tekmovanja s Floride gosti New Jersey Devils.