Ni počitka: Kralji po nove točke, Kopitar povsem blizu novemu rekordu

Že po Winnipegu točka na tekmo?

Kopitar bi lahko že v torek vknjižil 82 točko, kar bi bilo največ v njegovi karieri. Do zdaj je v eni sezoni največ točk zbral v sezoni 2009/2010, in sicer 81. Če mu bo to uspelo, se mu bo izpolnila želja po točki na tekmo. Foto: Getty Images

Kopitar je na 73 tekmah te sezone vknjižil 29 zadetkov in 52 podaj (81 točk), kar ga po točkah uvršča na osmo mesto. 30-letni Slovenec je v ponedeljek izenačil svoj rekord v ligi NHL in je tik pred tem, da postavi nov osebni mejnik v najkakovostnejšem tekmovanju. Napadalec je največ točk do zdaj zbral v sezoni 2009/2010, ko se je na 82 tekmah ustavil pri številki 81. Zdaj mu manjka le še točka do številke 82, s katero bi uresničil željo o vsaj točki na tekmo v ligi NHL.

Gorenjec je v ponedeljek vknjižil 52. podajo v tej sezoni in tako postavil tudi svoj nov rekordni izkupiček v številu podaj v ligi NHL.