Chicago podaljšal negativni niz prvakov in potisnil Kralje na zadnje mesto

Nedeljski spored v ligi NHL so odprli aktualni prvaki tekmovanja Washington Capitals in eno najbolj skromnih moštev sezone Chicago Blackhawks. Hokejisti Chicaga so v začetku druge tretjine povedli s 4:1, po goliadi slavili z 8:5 in niz porazov Washingtona podaljšali na številko pet. Z zmago so se vsaj začasno otresli zadnjega mesta zahodne konference, na katerem je spet Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Kralji bodo spet na delu v ponedeljek ob 22.00 uri po slovenskem času, ko bodo gostili St. Louis Blues.