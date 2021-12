Kralji gostijo razpoloženi Calgary

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Deset tekem prinaša četrtkov večer v ligi NHL. Po točki se odpravlja tudi Anže Kopitar s soigralci Los Angeles Kings, s katerimi so na zadnji tekmi po kazenskih strelih izgubili z Anaheimom. Na kalifornijskem derbiju se je po okrevanju po poškodbi kolena v postavo vrnil pomemben člen obrambe Drew Doughty, ki bo tokrat pomagal proti Calgary Flames. Kanadčani, na zadnjih šestih tekmah so petkrat zmagali, v Staples Center prihajajo kot tretja ekipa zahodne konference. Člani Florida Panthers in Washington Capitals lahko po točkah ujamejo vodilni Toronto.